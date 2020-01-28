Срочно: ЕС включил в санкционный список главу "кабмина" Крыма

В санкционный список ЕС включены семь новых лиц, причастных к "организации выборов" в незаконно аннексированном Крыму.

ЕС внес в свой санкционный список нарушителей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины семь новых лиц, причастных к "организации российских выборов в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе". Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 28 января, на сайте Евросовета.

Решение принято Советом Европейского Союза - законодательным органом ЕС.

Как следует из документа, в перечень вошел, в частности, председатель "Совета министров" Крыма Юрий Гоцанюк. В список включены те лица, на которые распространяются ограничительные меры "из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Речь идет о причастности к организации "российских местных выборов" 8 сентября 2019 года - в единый день голосования, когда Россия, в частности, проводила выборы в "Госсовет" Крыма и "Заксобрание" Севастополя.