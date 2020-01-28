Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой

К началу Второй мировой и холокосту привел "сговор тоталитарных режимов", считает украинский президент. Он призвал страны мира "не молчать, как это было в 1939 году", и объединиться, чтобы не допустить подобного в будущем, сообщает РБК.

Киев поддерживает позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает Страна.ua.

По словам украинского президента, Польша стала первой из стран, которые "почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов". Зеленский считает, что именно это привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

Выступая на брифинге, украинский лидер призвал демократические государства объединиться и "не молчать, как это было в 1939 году". "Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", — заявил он.

Также Зеленский считает, что все страны мира должны сказать "нет" тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий, передает "Интерфакс-Украина".

Говоря об отношениях Киева и Варшавы, украинский президент заявил, что стороны смогли "снизить градус эмоций относительно прошлого". "Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет", — сообщил он и добавил, что в будущем планируется ряд совместных мероприятий, в том числе визит Дуды на Украину.

Украина и ранее выражала поддержку позиции Польши, которая касается Второй мировой войны. 9 января польский сейм постановил, что к ее началу привели "политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза" и заключение пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году.

Премьер Польши Матеуш Моравецки ранее заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, и обвинил современные власти России в попытках оправдать сталинизм. По мнению Моравецки, россияне как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, "заслуживает правды".

Реакция Кремля



Слова Владимира Зеленского о том, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков сказал, что Кремль категорически не согласен с позицией Киева в этом вопросе, которая созвучна позиции властей Польши. "В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией с нашей точки зрения польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами", — сказал Песков. Заявление украинского президента Кремль считает ошибочным и оскорбительным, добавил он.