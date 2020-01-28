Киев поддерживает позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает Страна.ua.

Статьи по теме:
Качиньский призывает Россию и ФРГ заплатить репарации Польше  (211)
Премьер Литвы призывает воздержаться от новых попыток интерпретации последствий ВМВ  (198)

По словам украинского президента, Польша стала первой из стран, которые "почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов". Зеленский считает, что именно это привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

Выступая на брифинге, украинский лидер призвал демократические государства объединиться и "не молчать, как это было в 1939 году". "Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", — заявил он.

Также Зеленский считает, что все страны мира должны сказать "нет" тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий, передает "Интерфакс-Украина".

Говоря об отношениях Киева и Варшавы, украинский президент заявил, что стороны смогли "снизить градус эмоций относительно прошлого". "Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет", — сообщил он и добавил, что в будущем планируется ряд совместных мероприятий, в том числе визит Дуды на Украину.

Украина и ранее выражала поддержку позиции Польши, которая касается Второй мировой войны. 9 января польский сейм постановил, что к ее началу привели "политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза" и заключение пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году.

Премьер Польши Матеуш Моравецки ранее заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, и обвинил современные власти России в попытках оправдать сталинизм. По мнению Моравецки, россияне как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, "заслуживает правды".

Реакция Кремля


Слова Владимира Зеленского о том, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков сказал, что Кремль категорически не согласен с позицией Киева в этом вопросе, которая созвучна позиции властей Польши. "В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией с нашей точки зрения польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами", — сказал Песков. Заявление украинского президента Кремль считает ошибочным и оскорбительным, добавил он.