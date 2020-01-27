NYT: иранские военные 3 дня скрывали от президента причины крушения украинского Boeing

Иранские военные три дня скрывали от аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани тот факт, что украинский Boeing 737 был сбит, выяснила The New York Times. Узнав правду, Рухани потребовал раскрыть ее миру, пригрозив в ином случае уйти в отставку.

Руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже через несколько минут после крушения украинского Boeing 737 знали, что самолет упал не из-за технических проблем, а был сбит. Как рассказали дипломаты, чиновники, а также высокопоставленные члены КСИР и люди, близкие к аятолле Али Хаменеи, первым об ошибке военных узнал глава Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, который передал информацию командующему КСИР Хоссейну Салами, главнокомандующему вооруженными силами Ирана Абдулрахиму Мусави и начальнику генштаба Мохаммаду Багери. КСИР, в отличие от других вооруженных сил, подчиняется не президенту, а верховному лидеру Ирана. Поэтому в армии узнали о произошедшем только от Хаджизаде.

Он посоветовал генералам не сообщать о случившемся рядовому составу, так как это могло подорвать их способность быстро реагировать на угрозы. Командующие создали секретный комитет для расследования произошедшего, а причастным к ракетной атаке на Boeing офицерам запретили с кем-либо разговаривать. И только проведя многочасовые допросы причастных и анализ доступных данных, они сообщили об ошибке Хаменеи. Однако Рухани они не проинформировали и тогда.

Командующие обсуждали возможность сокрытия информации до завершения изучения черных ящиков сбитого самолета. По их мнению, этот процесс мог занять месяцы и позволил бы выиграть время, чтобы подготовиться к последствиям. "Они выступали за то, чтобы это скрывать, потому что думали, что страна не выдержит еще один кризис. В конце концов, защитить Исламскую республику любой ценой - наша главная цель", - заявил газете высокопоставленный член КСИР.

К тому моменту иранские власти публично отрицали причастность к крушению самолета. При этом Рухани несколько раз пытался дозвониться до командующих, но те не брали трубку. На следующий день после катастрофы, 9 января, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что имеющиеся в распоряжении Оттавы разведданные от многих источников, в том числе от собственных спецслужб и от разведок союзников, свидетельствуют о том, что самолет был сбит.

10 января, то есть на третий день после крушения, официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал версию о том, что самолет был сбит, "большой ложью". А через несколько часов военные на совещании сообщили президенту правду.

По словам близких к Рухани источников газеты, он был в ярости. Президент потребовал, чтобы Иран немедленно признал ошибку публично. Военные возражали, что последствия могут дестабилизировать ситуацию в стране. Тогда Рухани заявил, что подаст в отставку. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и тот прислал ответ, в котором велел готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

Тем временем Рухани сообщил новости некоторым членам правительства. Журналист Аббас Абди рассказал, что застал выступившего ранее с опровержением Рабии в слезах. "Все ложь. Все это ложь. Что мне делать? Я потерял свою честь", - вспомнил Абди слова чиновника.

Даже когда шло обсуждение формулировок публичных заявлений, многие предлагали указать, что США или Израиль могли повлиять на случившееся, заглушив иранские радары или взломав сети связи. NYT указывает, что командующие отвергли эту идею - человеческая ошибка значила куда меньший позор, чем взлом иранской оборонной системы врагом.

Сейчас КСИР хочет перевалить вину на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет, заявили NYT иранские чиновники. Издание подчеркивает, что управлявший установкой военный и еще 10 человек были арестованы, однако власти не сообщают их имен или предъявленных им обвинений. 15 января президент Хасан Рухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет.