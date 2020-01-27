Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью

Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине, пока Киев не поможет с расследованием в отношении его возможного конкурента на выборах - Байдена, написал бывший советник Болтон в своей книге.

Президент США Дональд Трамп сообщил своему советнику по национальной безопасности о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом издание The New York Times пишет в воскресенье, 26 января, ссылаясь на черновую версию книги Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

По словам Болтона, глава Белого дома в августе 2019 года заявил ему, что не хочет размораживать одобренные Конгрессом 391 млн долларов, пока Киев не поможет с проведением расследования. Значительная часть средств - 250 млн долларов - предназначалась Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Деньги были разблокированы лишь в сентябре 2019 года.

Джон Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом Трамп запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В декабре ряд западных СМИ сообщили, что администрация президента США запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. Однако в администрации Трампа отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи

Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Трампа.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.