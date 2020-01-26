Осужденная за наркотики израильтянка попросила Путина о помиловании

Гражданка США и Израиля Наама Иссахар в 2019 году была приговорена в России к семи с половиной годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, направила президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщает в воскресенье, 26 января, информагентство "Интерфакс", ознакомившееся с заявлением защиты Иссахар.

В четверг, 23 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии, сообщила, что Наама Иссахар не намерена просить президента России о помиловании.

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Как сообщили адвокаты израильтянки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, они обсудили со своей подзащитной заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для помилования необходимо ее личное обращение к Владимиру Путину. После этого Иссахар приняла решение направить главе российского государства ходатайство о помиловании и освобождении. "Такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке черед администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - говорится в заявлении адвокатов.

Гражданка США и Израиля была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она совершала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Обещание Путина и будущее Александровского подворья

23 января Владимир Путин, находившийся с визитом в Израиле, встретился с матерью Наамы - Яффой Иссахар. "Помилуйте еt и верните ее домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь", - попросила женщина российского президента. На это Путин ответил, что с ее дочерью "все будет хорошо".

Накануне встречи Путина с матерью Наамы Иссахар израильское онлайн-издание "Маарив" сообщило, что, по информации газеты, 30 декабря 2019 года Тель-Авив возвратил России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Этот шаг журналисты связывали с усилиями Израиля по освобождению Иссахар. На данный момент власти Израиля официально не подтвердили информацию о передаче прав на Александровское подворье России.