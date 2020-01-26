Петербургскую блогершу убили во время удушающего секса и сожгли

В петербургском лесу сожгли девушку. Туда полицию привела её подруга. Так она избавилась от ужаса после того, как помогала любовнику поливать тело жидким парафином. Но вероятный виновник нам уже ничего не расскажет, пишет "Фонтанка".

Ночью 19 января в съемной квартире на улице Тамбасова были наркотики, мысли о суициде, секс, страх и смерть. Ничто не помешало мертвую поклонницу автостопа одеть, усадить в машину и увезти на другой конец города. По пути был магазин, потом попытки сжечь тело. В этой истории остался только один человек. Он все подробно объяснил, за что пока и остался свидетелем.

Последние записи в блоге на YouTube 20-летней Мишель Михаэлис датируются 23 января. Вероятно, видео залито на сайт заранее, и вышло оно уже после смерти автора. В ролике девушка рассказывает о поездке автостопом с ”зэком, который предложил её другу её же изнасиловать”. Так себе приключение.

В комментариях подписчики, которых у Мишель около двух тысяч, сутью ролика уже не интересуются, девушка перестала отвечать знакомым 19-го числа. Тогда в половине первого ночи написала в своем Telegram-канале ”Мишель глаголит” тревожное ”ща попытаюсь в суицид”.

Как рассказывают собеседники ”Фонтанки”, сейчас расследующие уголовное дело по убийству Михаэлис, подобным мыслям она посвящала себя не в одиночестве и маловероятно, что в трезвом уме. Рядом на кровати в съемной квартире об аналогичном размышлял 21-летний Алесь Завтраков.

По версии, описанной подругой обоих, не исключено, что, закинувшись наркотическим, причем, по словам знакомых убитой, галлюциногенным, пара занялась сексом, и в процессе то ли блогерша сама попросила добавить остроты ощущений, то ли так захотелось любовнику. Тема эта не нова — скарфинг называется. Говорят, если он придушивает её, то круче получается. Перестарались, и Михаэлис, как теперь рассказывает подруга парочки, задохнулась. Умерла.

Тут паника, холодный пот, нечленораздельные движения. В мозгу одна мысль — избавиться. Наверняка в голову стучалось и предложение позвонить в ”02”, но воображение в такие моменты рисует тюрьму, конец биографии. Страшно.

Так что необходимо еще было мертвую одеть и отнести в автомобиль. Это в буквах просто получается. А вы представьте, как на тело натягивать одежду, а после, понимая, что в любой момент наткнешься на соседей, нести её на плече. Но получилось. Транспорт стоял под окнами, хоть и побитый. 13 января на маминой KIA молодой человек попал в аварию, но машина осталась на ходу.

Алесь Завтраков подъехал к дому второй подруги с трупом на переднем сиденье. Нервы у него шалили, так что голову задушенной он бережно накрыл какой-то вещью. Завтраков позвонил и позвал на помощь.

Со слов отозвавшейся на крик души сегодня следователю известно, что и сама она порой чувствовала на своей шее руки молодого человека — отношения в компании были свободными. Вот и бросилась выручать. Вместе сели в машине думать и пришли, как им тогда казалось, к единственно верному решению — от тела надо избавиться. Не яму же копать. Жечь надо.

Сколько заняла дорога до Песочного и почему поехали именно туда, подруга убитой сейчас сказать затрудняется. Да и какая разница. Помнит, что в Парголово был магазин, а в нем жидкость для розжига — более традиционный для такой ситуации бензин не годился, тары для него под рукой не оказалось. А потом на бензоколонку с трупом — это уже вообще стиль Тарантино.

От железнодорожной станции в Песочном до Горского шоссе ведет Парковая улица, её и определили как подходящую, в лес отступили сто метров. Облили, подожгли, стали ждать. Терпения и сил сдерживать соответствующие порывы хватило не до конца, черты убитой остались узнаваемы. К тому же смотреть, как горит близкий тебе человек, — тоже занятие не для слабонервных. Кстати, запах еще тот.

Молодые люди вернулись в город и произошедшее больше не обсуждали, разъехались по квартирам. Петербуржец Завтраков возвращаться на Тамбасова не стал, его тело нашли под окнами многоэтажки в полдень на улице Пионерстроя, в квартале от дома, где живут родители. На лестничной площадке 15-го этажа было открыто окно.

Сдаваться с повинной третья героиня этой чудесной истории пошла, когда узнала о смерти Завтракова. Предварительно она посоветовалась с адвокатом, что говорит о том, что эмоции спали. Тот девушку успокоил: она сама никого не душила, а лишь помогала избавляться от улики. Вроде бы не донесла о преступлении, но лишь о неумышленном убийстве. Тем более сама готова удивить уголовный розыск. Так что железобетонный свидетель. ”Фонтанка” подтверждает правовую крепость этой уже процессуальной позиции.

Все остальное — мораль, например, — вне компетенций Следственного комитета.

Ясно, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, но даже подозреваемых в нем нет. Точные причины смерти установит экспертиза, а если подтвердятся, то следователь посмертно вынесет обвинение гражданину Завтракову и забудет.