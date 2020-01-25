Коронавирус нового типа из Китая впервые выявлен в Австралии

Новый коронавирус, вызывающий тяжелую пневмонию, обнаружен у мужчины, прилетевшего в Австралию из китайского Гуанчжоу, заявили власти штата Виктория. Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек.

Коронавирус нового типа из Китая добрался до Австралии. Власти штата Виктория подтвердили первый случай заболевания в субботу, 25 января. Речь идет о гражданине КНР, прилетевшем в Австралию из Гуанчжоу 19 января, сообщила министр здравоохранения штата Дженни Микакос. Он находится в стабильном состоянии, подчеркнула министр. "Пациент изолирован и проходит лечение. В данный момент у нас нет подозрений на новые случаи заражения", - добавила она.

Кроме того, медики в штате Новый Южный Уэльс проверяют пятерых человек, которые могут быть заражены новым вирусом. Пока ни один случай заболевания не подтвержден, сообщает министерство здравоохранения штата.

Заболевшие вирусом из Китая выявлены в Малайзии

Спустя несколько часов после сообщений о заболевшем в Австралии стало также известно о появлении коронавируса нового типа в Малайзии. Министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад подтвердил информацию о трех заболевших. Это родственники 66-летнего мужчины, у которого врачи обнаружили вирус в Сингапуре.

От коронавирусной инфекции в Китае скончались более 40 человек

Между тем Национальная комиссия здравоохранения Китая представила обновленные данные о количестве заболевших. Так, число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 41 человека. Среди умерших - врач одной из больниц в провинции Хубэй. Число инфицированных выросло до 1287 человек. Почти 14 тысяч человек находятся под наблюдением медиков.

Под карантином - свыше 41 млн человек в провинции Хубэй

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Власти Китая 24 января объявили карантин в 13 городах провинции. Эта мера затрагивает более 41 млн человек.

Между тем власти Хайкоу, столицы провинции Хайнань, анонсировали 14-дневный медицинский осмотр туристов, прибывших из провинции Хубэй. Им будет запрещено покидать отель, в котором будет проходить двухнедельный медосмотр. Он начнется в полдень 25 января (07.00 мск).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. По словам главы организации Тедроса Адханома, власти КНР принимают достаточные меры предосторожности.

Новый коронавирус - в США и Европе

По состоянию на 25 января случаи заболевания новым коронавирусом из Китая уже выявлены в Гонконге, на Тайване, а также во Вьетнаме, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии. ВОЗ временно присвоила новому коронавирусу обозначение 2019-nCoV.