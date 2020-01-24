Форум памяти Холокоста: Израиль благодарит СССР, Польша напоминает о договоре с Гитлером

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал не забывать историческую правду о Холокосте и поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что войска Красной армии освободили концентрационный лагерь Освенцим, расположенный на территории современной Польши. Слова Каца рассматриваются как очередной аргумент в споре России с Польшей о роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Путин и еще более 40 мировых лидеров прибыли в Иерусалим на пятый форум памяти Холокоста, посвященный 75-летию освобождения Освенцима.

"Я бы хотел поблагодарить вас за освобождение концлагеря Освенцим советской Красной армией", - сказал Кац в своей приветственной речи в аэропорту после прибытия Путина в Израиль. - Если говорить об историческом споре вокруг тех событий, мы, будучи людьми, которых освободили, знаем точно, кто нас освободил, мы знаем историческую правду".

Кац также рассказал, что его мать была в Освенциме и выжила, благодаря действиям Красной армии.

Польша не оспаривает исторический факт, что концлагерь Освенцим был освобожден советскими войсками, однако в Варшаве настаивают, что Холокост и Вторая мировая война в целом стали последствиями пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между нацистской Германией и в 1939 году.

"Правда о Холокосте не должна умереть, - написал президент Польши Анджей Дуда в официальном заявлении, распространенном в четверг. - Ее нельзя извращать и использовать в каких-либо целях".

Почему не приехал Дуда

"Нам не следует забывать, что последним и решающим шагом, приведшим к началу Второй мировой войны, - войны, без которой бы не произошла трагедия Холокоста, - стало тайное соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное 23 августа 1939 года", - написал Дуда.

Дуда не поехал на иерусалимский форум после того, как ему отказали в просьбе выступить на мероприятии. Такое право получили Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и принц Чарльз.

Дуда дал понять, что не приедет на форум, если ему не дадут возможность парировать слова Путина о роли двух стран во Второй мировой войне. Ожидается, что польский лидер выступит на памятном мероприятии, которое пройдет в Освенциме 27 января без участия Путина.

Президент России ранее обвинил Польшу в сотрудничестве с нацистами, процитировав заявления польских политиков и дипломатов времен Второй мировой войны. Путин настаивает, что Советский Союз освободил Польшу от нацизма, но в Варшаве считают, что присутствие советских войск стало оккупацией, длившейся до падения в стране коммунистического режима в 1989 году.

В своем выступлении на открытии памятника в Иерусалиме, посвященного защитникам и жителям блокадного Ленинграда, Путин не стал упоминать Польшу напрямую. Он сказал, что есть попытки "отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников".

"Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", - сказал он.

Спор об антисемитизме

В 2019 году между Польшей и Израилем разразился скандал, когда Кац процитировал бывшего израильского премьера Ицхака Шамира, который сказал, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". В Польше его слова раскритиковали, назвав их недопустимыми. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил тогда, что поляки были в числе наиболее пострадавших народов.

В форуме не принял участие президент Украины Владимир Зеленский, хотя он и приехал в Израиль. Зеленский написал в "Фейсбуке", что передал места своей делегации людям, пережившим Холокост. Он добавил, что состоятся заранее запланированные встречи с президентом Израиля, премьер-министром и спикером Кнессета.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Киев обратился к Москве с предложением организовать встречу Путина и Зеленского. Украина в свою очередь заявила, что встреча двух лидеров не запланирована.