"Посол был возмущен серией провокационных заявлений, в которых Владимир Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с нацистами и осудил устойчивый антисемитизм в стране (...). В своем возражении, попахивающим забиячеством из серии "нет, это ты дурак" из моего детства, Жегоцкий отвечает на обвинения Путина, не вдаваясь в их, а просто переворачивая - настаивая на том, что именно Россия вступила в сговор с Третьим рейхом. Приводимым Жегоцким в подтверждение этого свидетельством является недавняя резолюция Европейского парламента, в которой утверждалось, что Советский Союз и нацистская Германия несут совместную ответственность за начало Второй мировой войны в рамках пакта Молотова-Риббентропа, плана режимов по послевоенному разделу Европы", - пишет Браун.

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"(...) Жегоцкий прав, что одной из основных тактик обеления войны Россией является отвлечение внимания, "постоянное стремление отвлечь внимание от своего темного прошлого военного времени", привлекая внимание к чужому, обычно к польскому. Тем не менее, "зуб за зуб" польского посла является симптомом более широкой тенденции к историческому ревизионизму, в которой обе страны являются активными участниками", - подчеркивается в статье.

"С тех пор как в 2015 году к власти пришла правая националистическая партия "Право и справедливость", Польша встала на путь переписывания истории Холокоста, чтобы сделать свою роль более лестной. В 2017 году партия сократила количество раз, когда польским школьникам рассказывают о Холокосте, с 3 до 2, и внесла изменения в учебную программу, чтобы подчеркнуть польский героизм в спасении евреев. Год спустя правительство повысило ставки, запретив называть Освенцим "польским лагерем смерти", и сделав уголовным преступлением - лишь после международной негативной реакции превратив его в гражданское- приписывание преступлений нацистов польскому государству или народу, - - напоминает автор. - Закон странным образом напоминает тот, который был введен Кремлем в 2014 году и запрещает "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", в том числе сравнения нацистских и советских преступлений".

"Общая нить - это национализм, - полагает Ривка Браун. - И Россия, и Польша постепенно приспосабливают нарратив о Холокосте к тому, чтобы он соответствовал патриотическим мифам, от которых зависят их националистические правительства: Россия - утрируя свой триумфализм, Польша - свою жалосность".

"Исследователи Линдси Догерти и Джереми Эпштейн контекстуализируют польский национальный негатив в своей главе прошлогоднего доклада Проекта памяти Холокоста: "Историческое понимание Польшей себя как "Иисуса наций", глубоко религиозной страны, которая слишком долго страдала под гнетом своих влиятельных соседей, - пишут они, - делает ее статус страны жертв, а не угнетателей, основой ее самопонимания".

"Это привело к тому, что они называют своего рода "конкурентной виктимизацией" с польскими евреями. В польском изложении Холокоста часто упоминается, что число погибших поляков составило шесть миллионов. По совпадению равно числу европейских евреев, которые также погибли. По иронии, это "соревнование" породило новую волну польского антисемитизма", - говорится в статье.

Жегоцкий проглотил крючок ощущения жертвы целиком и полностью. "Россия, - жалуется он, - несправедливо превращает преступников [саму себя] в жертв" - и, соответственно, превращает жертв (Польшу) в преступников (...)". Между тем, пишет автор, "среди главных жертв нацистов были поляки-неевреи, почти 2 млн которых погибли в концентрационных лагерях. Поляки-неевреи также были одними из главных спасителей польских евреев, и Польша была родиной наибольшего числа тех, кого "Яд ва-Шем", израильский мемориал и музей Холокоста, назвал "Праведниками среди народов". Однако поляки также были одними из самых восторженных соучастников нацистов: в 1941 году и безо всяких указаний со стороны немецких оккупантов жители Едвабне согнали 300 своих еврейских соседей в сарай, подожгли его и сожгли их заживо. Неудобная и непреодолимая правда о Холокосте - та, которая не сочетается с упрощенной я-концепцией Польши - состоит в том, что польский народ был и преступником, и жертвой".

В четверг на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме собираются представители 41 глава государств, за исключением Польши, которая решила не приезжать после того, как ей отказали в выступлении, чтобы нанести ответный удар Путину. Затем в понедельник тысячи выживших бывших узников Освенцима и некоторое количество международных высокопоставленных лиц отправятся в лагерь, чтобы отметить 75-ю годовщину его освобождения; излишне говорить, что Путин не присоединится к ним", - говорится в статье.

"И все же, пока незрелые популисты лелеют свою раненную национальную гордость, остальным из нас следует проявить смиренность. Холокост подразумевает всех нас - и мы несем коллективную ответственность за то, чтобы это не повторилось", - заключает автор публикации.