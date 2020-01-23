СК Беларуси продлил срок расследования исчезновения экс-главы МВД Захаренко

Следственный комитет Беларуси продлил до 18 февраля срок предварительного расследования исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко. Сообщение об этом для уведомления семьи Захаренко получил правозащитник Олег Волчек.

Следственный комитет (СК) Беларуси продлил до 18 февраля 2020 года срок предварительного расследования по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Сообщение об этом - для уведомления семьи Захаренко - получил в среду, 22 января, белорусский правозащитник Олег Волчек. Это второе в этом году сообщение СК о незакрытом уголовном деле об исчезновении генерала милиции Захаренко 20-летней давности. В первом уведомлялось, что расследование возобновлено с 18 декабря 2019 года.

Возобновить расследование поручил президент Беларуси Александр Лукашенко, после того как 16 декабря в публикациях DW бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-главы МВД Захаренко. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко заявил: "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила". В то же время он назвал интервью Гаравского "куском вброса".

Бывший работник минской прокуратуры Олег Волчек, который с первого дня занимался независимым расследованием исчезновения экс-главы МВД, заявил DW, что такого рода уведомления СК для семьи Захаренко приходили неоднократно много лет подряд. "Следствие определяет механизм, способы и сроки расследования, может его продлить или приостановить, как это было уже не раз", - сказал Волчек. Но теперь, по его мнению, "власти будут смотреть по обстоятельствам, как реагирует общество на информацию о расследовании дел о похищениях и как складывается политическая ситуация".

Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999-го исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Расследование дел неоднократно приостанавливали, но после выхода публикации DW СК возобновил расследование уголовного дела по факту исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского.