Новый министр культуры РФ стерла старые записи в ЖЖ

Публикация старых записей из блога Ольги Любимовой вызвала скандал в российском интернете. Ее заявление о том, что она не считает себя культурным человеком, было воспринято неоднозначно.

Ольга Любимова, ставшая министром культуры России в правительстве Михаила Мишустина, стерла старые посты в "Живом журнале". Об этом сообщило в ночь на четверг, 23 января, издание "Медиазона".

Любимова с 2006 по 2010 годы вела блог по адресу kropalik.livejournal.com, в котором откровенно писала как о личной жизни, так и о своих политических и гражданских взглядах. Там же она, к примеру, написала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. Между тем Любимова, выросшая в семье московской творческой интеллигенции, окончила факультет журналистики МГУ, а затем - факультет театроведения ГИТИСа.

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, отметил в своем микроблоге Twitter, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни". В то же время многие пользователи Сети поддержали Любимову, хваля ее за откровенность и отсутствие пафоса. В частности, Любимова стала первым российским министром, признавшимся, что в юности пробовала наркотики.

До назначения главой министерства культуры 39-летняя Любимова возглавляла департамент кино в этом же ведомстве, ранее много лет работала на телевидении. И отмечала, что "в огромном количестве" поддерживает артхаус и авторское кино.