Стоимость записанной на "Российскую Федерацию" недвижимости сестры Михаила Мишустина оценили в 900 млн рублей

Сестра премьер-министра Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет недвижимостью, совокупная стоимость которой оценивается в 900 млн рублей. В выписках из ЕГРН эти объекты, как и другая недвижимость членов семьи Мишустина, числятся в собственности "Российской Федерации".

Как сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источник, предоставивший сведения о недвижимости Стениной из закрытой базы ФНС, сестре нового главы правительства принадлежит квартира площадью более 170 квадратных метров в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники. Комплекс, построенный на месте бывшего хлебозавода N6 на улице Ефремова, представляет собой замкнутый квартал с собственным внутренним парком площадью два гектара, выполненным по проекту британского ландшафтного дизайнера.

Квартиру в этом комплексе Стенина приобрела летом 2018 года, а осенью 2019 года она купила место в подземном паркинге комплекса. Сейчас стоимость квартиры Стениной составляет около 180 млн рублей, примерно столько же, судя по архивным ценам, она стоила на момент покупки.

Кроме квартиры в Москве Наталия Стенина владеет двухэтажным жилым домом в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Фотографии, сделанные на территории поселка журналисты нашли на странице сына Стениной Михаила в одной из соцсетей. На территории поселка, дом в котором Стенина купила в 2014 году, есть озера, поле для гольфа, три теннисных корта и вертолетная площадка. Сейчас рыночная стоимость дома Стениной и участка под ним составляет около 370 млн рублей.

С учетом обнаруженных журналистами ранее участка Стениной на Николиной горе площадью 1,3 гектара и двух домов площадью 740 и 150 квадратных метров стоимостью 350 млн рублей общая стоимость всей недвижимости Стениной составляет примерно 900 млн рублей.

Сестра Мишустина занимается убыточным бизнесом

Как сообщается в публикации в начале нулевых Наталия Стенина, как в свое время и отец Мишустина, работала в "Аэрофлоте". О том, где она работала после "Аэрофлота" источник не знает. С 2015 года ей принадлежали 25% ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре Москвы. Остальными долями владели ресторатор Аркадий Новиков бизнес-партнер Стениной Александр Удодов. В начале 2019 года ресторан закрылся – его совокупный убыток за предшествующие годы составил свыше 20 млн рублей.

Кроме того, Стенина с партнерами также владеют зданием, в котором работал этот ресторан. Рыночная стоимость доли Стениной составляет примерно 140 млн рублей, а компания, на которую записано здание на Тверском бульваре, приносит владельцам около 100 тыс. рублей в год. О других активах сестры Мишустина в настоящее время неизвестно, хотя не исключено, что она владеет долями в непубличных компаниях. О бизнесе мужа Стениной Сергея известно лишь, что до 2016 года он возглавлял подмосковную компанию, которая работала в сфере недвижимости и приносила около 1,5 млн рублей выручки в год.

Журналисты также выяснили, что Стенина числится одним из создателей фонда восстановления Спасского храма в селе Уборы неподалеку от Николиной горы. Мишустина в списке учредителей нет, хотя летом 2017 года будущий глава правительства, который охотно жертвует деньги церкви, присутствовал на церемонии освящения храма и получил от митрополита Ювеналия патриарший знак храмостроителя. На общей фотографии, опубликованной на сайте Московской епархии, рядом с Ювеналием стоит Мишустин, а Стениной среди почетных гостей не обнаружилось.