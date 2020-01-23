Глава МИД Турции обвиняет Евросоюз в нарушении соглашений по беженцам

Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре. Об этом накануне визита Ангелы Меркель в Турцию заявил Мевлют Чавушоглу.

Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам. "Мы выполняем соглашение и принимаем назад высылаемых беженцев. А что ЕС? ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда", - заявил Чавушоглу в интервью изданию Bild, которое вышло в четверг, 23 января.

Кроме недополученных денег глава турецкого МИД обвинил ЕС в других нарушениях договоренностей - в частности, Турцию не приняли в таможенный союз, а также приостановились переговоры о вступлении Турции в ЕС. По словам Чаушоглу, Турция имеет полное право открыть свои границы для беженцев, стремящихся в Евросоюз.

24 января Меркель проведет в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пять дней назад сам принял участие в берлинской международной конференции по Ливии. Эрдоган в январе начал отправку в Ливию войск для поддержки Правительства национального согласия. Канцлер Германии пытается предложить мирный сценарий выхода Ливии из гражданской войны.

В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.