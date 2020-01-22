В ходе авиарейдов в Сирии убиты не менее 18 мирных жителей

По данным разных источников, за один день в Сирии в результате бомбардировок российской авиации погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей.

В результате авиарейдов на северо-западе Сирии во вторник, 21 января, были убиты не менее 18 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местных жителей и работающих на месте спасателей. В то же время в базирующемся в Лондоне Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR) сообщили о 23 погибших, среди которых было 13 детей. По данным гуманитарной организации "Белые каски", число жертв за день достигло 24 человек. SOHR, "Белые каски" и оппозиционное новостное агентство Step утверждают, что авианалеты проводили российские ВВС. Ответственность за бомбардировки провинций Идлиб и Алеппо, которые проводились в течение трех последних дней, "лежит исключительно на россиянах", заявил глава SOHR Рами Абдель Рахман.

Так, по данным нескольких источников, целая семья из восьми человек погибла в деревне Кфар Таал к западу от Алеппо. Среди них было шестеро детей.

Сирийское государственное информагентство SANA сообщило 21 января, что в результате ракетных обстрелов повстанцами и джихадистами города Алеппо, контролируемого сирийскими властями, там были убиты две женщины и ребенок.

Россия поддерживает наступательную операцию армии президента Сирии Башара Асада против повстанцев. Из-за последних воздушных налетов десятки тысяч сирийцев были вынуждены бежать из своих домов в сторону границы с Турцией.

Гуманитарный кризис в провинции Идлиб

По данным ООН, гуманитарный кризис в провинции Идлиб, считающейся одним из последних бастионов противников режима Башара Асада, за последнее время усугубился и привел к тому, что с 1 декабря 2019 года как минимум 350 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Башар Асад и его войска после девяти лет войны контролируют около 70 процентов территории страны.