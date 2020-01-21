СМИ: перед открытием ВЭФ в Давосе задержали двух российских сантехников с дипломатическими паспортами

В швейцарском Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты, имеющая статус одного из главных международных событий года. На форум приедут свыше 2800 участников из 118 стран. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля.

Одной из главных тем форума в этом году будет изменение климата и защита природы. Экологические бедствия перечислены среди главных рисков 2020 года в докладе специалистов ВЭФ к открытию форума. Среди наиболее вероятных глобальных угроз также названы киберугрозы и экономическая нестабильность.

Самыми ожидаемыми гостями, выступления которых запланированы в первый же день ВЭФ, станут президент США Дональд Трамп и 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Форум также посетят канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Состав официальной российской делегации до последнего момента оставался интригой из-за отставки правительства, отмечает "Прайм". В числе возможных делегатов из кабмина назывались и.о. вице-премьера Дмитрий Козак, и.о. глав Минэкономразвития и Минэнерго Максим Орешкин и Александр Новак. Однако из официальных лиц участие подтвердил лишь Орешкин.

Президент России Владимир Путин, в последний раз посетивший Давос в 2009 году, пропустит форум и на этот раз. Швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию юбилейного ВЭФ опубликовало курьезную историю о задержании в Давосе двух подозрительных россиян, которые предположительно занимались подготовкой к наблюдению за участниками форума.

Как говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa, предполагаемые шпионы привлекли внимание органов безопасности Швейцарии в августе прошлого года. Полиция кантона Граубюнден задержала для проверки документов двух россиян, один из которых назвался слесарем-сантехником. При этом у обоих были дипломатические паспорта. Факт проверки документов газете подтвердила руководитель информационной службы полиции Анита Сенти.

Планы россиян в Давосе были слишком расплывчатыми, при этом они собирались пробыть там три недели, с 8 по 28 августа, что особенно насторожило полицейских. "Это дорогое предприятие для тех, кто якобы зарабатывает себе на жизнь тем, что устанавливает в России трубы и ремонтирует туалеты", - отмечает издание.

По данным полиции кантона, подозрительная пара не была аккредитована в Швейцарии в качестве дипломатов и не могла бы воспользоваться дипломатическим иммунитетом, если бы была арестована по подозрению в шпионаже. Однако, по словам нескольких источников Tages-Anzeiger, россияне претендовали на особые права, а представители РФ угрожали дипломатическими последствиями в случае ареста мужчин.

К инциденту была подключена федеральная разведывательная служба. В конечном итоге россиян отпустили без запрета на въезд. По словам Сенти, шпионская активность сантехников не была доказана. Оба подозреваемых находились под наблюдением, но смогли беспрепятственно покинуть Швейцарию.

На вопрос о том, почему у рабочих были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил, что люди, получающие такие документы, "есть не только в российском министерстве иностранных дел".

"Те, кто знаком с делом и говорят о нем на условиях сохранения анонимности, считают возможным, что мужчины имели на прицеле ВЭФ. Например, они могли заблаговременно готовить операцию по прослушиванию и хакерской атаке", - говорится в статье. Предположительно рабочим было поручено проведение подготовительных работ для программы "Русского дома". В качестве одного из возможных объектов шпионажа издание называет постоянного критика Кремля, американо-британского инвестора Билла Браудера, который объявлен Россией в международный розыск по делу о создании преступного сообщества.