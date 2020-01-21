В Иране за убийство Трампа объявили награду — три миллиона долларов наличными

Депутат иранского парламента Ахмад Хамзе предложил награду за убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«От имени народа провинции Керман мы заплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа», — сказал Хамзе.

Он не уточнил, принимали ли решение угрожать Трампу духовные власти Ирана, добавляет издание Haaretz.

Керман — город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом, Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.