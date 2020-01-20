У главы МИД России Сергея Лаврова нашли недвижимость стоимостью более 600 млн рублей

Министр иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью, общая стоимость которой составляет примерно 600 млн рублей. Об этом пишет издание The Insider.

Журналисты выяснили, что Лаврову и его жене принадлежит участок площадью 2840 квадратных метров в элитном поселке Ландшафт в деревне Жуковка по соседству c Барвихой ( в том же поселке купил дом бывший президент Украины Виктор Янукович, а владельцем 17 домов и участков в поселке числится "Российская Федерация", что является признаком сокрытия имен настоящих владельцев). На этом участке находится белый трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров. Декларировать участок и дом такой же площади Лавров начал в 2014 году, хотя, судя по выпискам из ЕГРН собственниками этой недвижимости министр и его жена стали в 2015 году. Стоимость этого поместья журналисты оценили в 300 млн рублей, отметив, что эта сумма соответствует доходам семьи Лаврова за 66 лет.

Кроме дома на Рублевке Сергею Лаврову принадлежит и квартира площадью более 247 квадратных метров в элитном доме в Шведском тупике в Москве. 11-этажный дом известен как "дом друзей Путина" – квартиры в нем были у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, главы "Ростеха" Сергея Чемезова и бывшей жены главы "Роснефти" Марины Сечиной. По документам квартиру, которая может стоить немного больше поместья на Рублевке, Лаврову подарила в 2007 году его дочь Екатерина. Сейчас она замужем за бизнесменом Александром Винокуровым, президентом инвестиционной компании "Марафон групп" и экс-президентом группы "Сумма", но 13 лет назад Екатерине Лавровой было 25 лет, она заканчивала магистратуру и никаким бизнесом не занималась.

Лавровой элитная квартира досталась по договору мены с Игорем Новиковым. В то время он числился охранником в ЧОПе "Согласие-СБ", а сейчас является гендиректором компаний "Свобода" и "Согласие-Инновационные технологии".

Таким образом, стоимость квартиры и загородного дома Лаврова может превышать 600 млн рублей, и если брать в расчет только официальные доходы, то копить на нее главе МИД пришлось бы более 100 лет. "Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством", – заявили в МИД в ответ на обращение журналистов.