На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

