В Перми при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек

Трагедия произошла в частном мини-отеле. Погибли 5 человек, еще 3 госпитализированы. Среди погибших - один ребенок.

В результате прорыва трубы отопления в одном из хостелов Перми утром в понедельник, 20 января, погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Среди погибших - один ребенок. Его возраст не уточняется.

Трагедия произошла в индустриальном районе в жилом доме, где на цокольном этаже находится частный мини-отель "Карамель". По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Все жертвы аварии - постояльцы хостела, расположенного в пятиэтажном доме постройки 1965 года. По данным регионального министерства здравоохранения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации и пройдут амбулаторное лечение под наблюдением врачей, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров сообщил журналистам, что трубу отопления прорвало не в подвальном помещении, где находится хостел, а "где-то выше". "Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним (в отель) стекла вода", - сказал министр.