Ливийский премьер просит международной военной помощи

Международное сообщество должно принять меры для урегулирования конфликта в Ливии, в том числе, введя в страну военный контингент для защиты мирного населения, заявил Фаиз Сарадж.

Незадолго до начала конференции по Ливии в Берлине глава международно признанного правительства в Триполи Фаиз Сарадж призвал ввести международные войска в страну. Если генерал Халифа Хафтар не прекратит наступление, то, по словам Сараджа, международное сообщество "должно принять меры, в том числе, введя военный контингент для защиты ливийского мирного населения", заявил премьер в интервью газете Welt am Sonntag, которое будет опубликовано в воскресенье, 19 января.

Военная операция должна проходить под руководством ООН, отметил Фаиз Сарадж. По мнению премьер-министра, эксперты должны решить, кто примет участие в формировании контингента - Евросоюз, Африканский союз или Лига арабских государств. "Мы приветствуем войска не потому, что мы должны получить защиту в качестве правительства, а из-за защиты ливийского мирного населения, которое на протяжении девяти месяцев постоянно подвергается бомбардировкам", - подчеркнул Фаиз Сарадж.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь обеспечить перемирие в Ливии - при необходимости отправив туда своих миротворцев. В то же время спецпредставитель генсека ООН по Ливии призвал к прекращению иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Участие других стран только усугубляет раскол в стране, подчеркнул Гасан Саламе.

Берлинская конференция по урегулированию конфликта в Ливии

19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии. В ней примут участие Сарадж и Хафтар, а также лидеры стран, напрямую или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта. Так, свое участие подтвердили президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в январе конференция по урегулированию ливийского конфликта проходила в Москве. В рамках мероприятия состоялся диалог Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа, однако стороны конфликта не смогли достигнуть какого-либо соглашения.

Кто с кем воюет в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано ПНС под руководством Фаиза Сараджа. В Тобруке на востоке страны заседает однопалатный парламент, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи под руководством Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.