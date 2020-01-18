Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море

РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси. Они пожаловались на это в Международную морскую организацию.

Делегации Украины и Грузии направили жалобу в Международную морскую организацию (ММО) на "противоправные" действия России в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.

Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении. Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.

Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ММО, пишет РБК. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.