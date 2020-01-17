Верховная Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

Также парламент определил задачи для делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы о побуждении российской стороны к выполнению ее международных обязательств.

Верховная Рада приняла заявление о возвращении постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие заявления «Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году» проголосовали 348 народных депутатов.

Согласно документу, Верховная Рада поручила своей постоянной делегации в ПАСЕ, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Вместе с тем украинские парламентарии призвали страны-члены Совета Европы увеличить усилия по побуждение российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе.

Также Верховная Рада призвала принять меры для возобновления эффективного и полноценного мониторинга со стороны ПАСЕ выполнения Российской Федерацией обязательств, которые определены заключением ПАСЕ № 193 (1996), включая решения международных споров исключительно мирными средствами, урегулирование вопроса границ на основе международного права, отказ от распространения на отдельные страны зон своего особого влияния, вывод войск с территории Молдовы, соблюдение положений международного гуманитарного права и тому подобное.

Кроме того, в заявлении говорится о необходимости ратификации Россией Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств в соответствии с обязательствами РФ, взятыми при вступлении в Совет Европы, как это указано в заключении ПАСЕ № 193 (1996).

Также Верховная Рада попросила делегацию Украины в ПАСЕ вынести на рассмотрение парламента отчет об итогах участия в работе ПАСЕ 2020 года для дальнейшего определения форм и методов достижения поставленных целей и задач работы в ассамблее на следующий период.

В заявлении сказано, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

Отмечается, что делегация Украины в сотрудничестве с партнерами будет прилагать усилия для содействия реализации позитивной повестки дня с целью содействия ассамблеей достижению целей, определенных уставом Совета Европы, а именно - укрепления демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Также отмечается, что ВР решительно отвергает возможность поддержки делегацией Украины любых решений ПАСЕ, которые могли бы противоречить уставным целям или подрывать их достижения, а также подчеркивает необходимость выработки предложений по усилению институциональных возможностей и автономности ПАСЕ в реагировании на нарушения со стороны государств-членов своих уставных и договорных обязательств, а также в более широком смысле всех резолюций и рекомендаций ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в ассамблеи поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

13 января 2020 года председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинская делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ, которая состоится в конце января.