Сорок человек погибли в ходе боев в сирийской провинции Идлиб

В Сирии возобновились боевые действия спустя несколько дней после объявления Россией и Турцией прекращения огня.

По меньшей мере 40 участников боевых действий были убиты в столкновениях между войсками Башара Асада, группами джихадистов и отрядами повстанцев в сирийской провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил в четверг, 16 января, что среди погибших 19 джихадистов и 3 повстанца. Как минимум 17 убитых - бойцы правительственных войск.

По данным активистов, правительственные сирийские войска начали наступление к востоку от города Идлиб в среду вечером. Бои были сосредоточены в городах Марат-аль-Нуман и Саракеб. Наземные боевые действия сопровождались российскими авиаударами и артиллерийским обстрелом.

Россия, которая поддерживает режим Асада, и Турция, помогающая сирийским повстанцам, договорились 12 января о прекращении огня в районе Идлиба. Это последний регион сопротивления "Национального фронта за освобождения", который борется с правительственными войсками. С другой стороны, здесь активно действует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам". До начала активных боевых действий в апреле 2019 года здесь проживали 3 миллиона человек. По последним данным ООН, с начала декабря, когда возобновились массированные авиаудары российских ВВС, ситуация регионе значительно ухудшилась. Около 350 тысяч человек стали беженцами, они покидают Идлиб и направляются на север в Турцию.