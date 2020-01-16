Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром

Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства России. Теперь его должен окончательно назначить на эту должность президент Владимир Путин. В ближайшее время Мишустин сформирует новый состав кабинета министров.

За такое решение проголосовали 383 депутата, еще 41 человек воздержался. Против утверждения Мишустина не проголосовал никто.

"Рекорд поддержки вы не побили", - сказал Мишустину после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин получил в свою поддержку 392 голоса, когда избирался на пост премьера в 2008 году.

Утром в четверг до одобрения Госдумой Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями, первой встречу провела "Единая Россия". Ее фракция решила единогласно проголосовать за его кандидатуру.

"Решение, которое было принято: единогласно поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную президентом Владимиром Путиным", - сказал ТАСС глава фракции Сергей Неверов.

На этой встрече Мишустин заявил, что в составе кабинета министров будут изменения. Он добавил, что планирует обсуждать "в том числе с фракциями" кандидатов на должности министров.

В числе своих приоритетов Мишустин назвал цифровую экономику и опору на нацпроекты.

На видеозаписи встречи, которую выложила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, Мишустин рассказывает о том, какие собирается проводить реформы.

"Конечно, что первое мы хотим делать - серьезно заниматься институциональными реформами. Реформами управления, привносить самые современные цифровые технологии... Без сомнения, в государстве должна появляться цифровая платформа, которая должна быть устроена для людей. И самое важное - это снять ограничения для бизнеса, сократить его издержки", - рассказал он на встрече с фракцией.

По итогам встречи кандидата с ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский сначала заявил, что окончательного решения, поддержать ли Мишустина, еще не принято. Затем он сказал, что фракция поддержит кандидатуру Мишустина, за исключением нескольких депутатов.

В своем телеграм-канале помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что во время встречи Жириновский заявил, что необходимо сместить Юрия Трутнева с поста вице-премьера, так как тот "недостаточно работает в экологической сфере".

КПРФ заранее заявила, что воздержится от голосования. Во время встречи с фракцией, отвечая на вопрос о возможности отмены изменений в пенсионном законодательстве, Мишустин заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян. Он заявил, что планирует через два года ввести адресную помощь для малоимущих россиян, написал в своем телеграм-канале секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, Мишустин добавил, что хочет провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации, заняться решением проблем в здравоохранении, а также поддержать "Яндекс". После этого заявления акции компании взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы.

На встрече с КПРФ Мишустин пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в России. При этом он отметил, что выступает против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики, а также против прогрессивной шкалы НДФЛ, согласно которой налогообложение зависит от дохода.

"Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым", - сказал он.

Депутат Алексей Корниенко по итогам встречи заявил, что Мишустин анонсировал кардинальные изменения в кабмине - и по персональному составу, и по структуре.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов еще до встречи с Мишустиным заявил, что его партия поддержит предложенную Путиным кандидатуру.

Назначить новым премьер-министром главу ФНС Михаила Мишустина президент России Владимир Путин предложил 15 января сразу после отставки правительства. Тот предложение Путина принял.

Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительство будет исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.