Кадыров объявил о "временной нетрудоспособности" и назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт главы и правительства Чечни.

В документе уточняется, что Кадыров временно возложил обязанности руководителя республики на другое лицо из-за своей временной нетрудоспособности.

В распоряжении также сказано, что Хучиев назначен на данный пост с 13 января 2020 года.