16-е послание Путина Федеральному собранию: Россия защитит "правду о Победе" над фашизмом

Президент России Владимир Путин в полдень в среду, 15 января, огласил свое 16-е по счету послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно изложил свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Это выступление впервые транслировалось в прямом эфире практически повсеместно - на фасадах зданий, в общественном транспорте, поликлиниках, больницах, аэропортах, библиотеках, на МКС, на горе Эльбрус.

Одной из основных тем послания человека, стоящего 20 лет у кормило, стал вопрос увеличения рождаемости в России, повышения уровня доходов граждан, поддержки молодых семей, преодоления бедности и экономической стагнации.

Но если те, кому адресовано послание (члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы, главы региональных заксобраний и т.д.), ожидали какого-то кардинального изменения курса в российской соцполитике после сегодняшнего обращения президента, то экономисты, эксперты и многие общественные деятели были настроены весьма скептически, отмечая, что никаких "революционных", "прорывных" предложений ждать не стоит, т.к. их просто нет. Кроме вопроса обнищания населения в послании особое внимание было уделено вопросам поддержки семей, вопросам образования. Путин коснулся также проблем внешней политики. А в самом конце сообщил о необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году длилось 1 час 12 минут.

Обращение главы государства к парламенту во второй раз проходит в Центральном выставочном зале "Манеж", хотя в прежние годы (в 2008-2016 гг.) президент обращался к парламентариям, как правило, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Число приглашенных на церемонию составляет около 1300 человек. Освещать это мероприятие аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Путин начал с "запроса на перемены"

В российском обществе созрел "запрос на перемены", темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с активным участием самих граждан России, начал президент России свое послание к Федеральному Собранию, отметив, что важный фактор в этом - "сколько нас". Таким образом, проблема демографии стала первой, о которой заговорил Владимир Путин, говоря о социальных и экономических проблемах страны.

Судьба России и ее исторические перспективы зависят именно от демографии, сказал президент, подчеркнув, что нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны.

Путин отметил, что семьи сейчас создают малочисленные поколения девяностых, что и создает напряженность демографического периода.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5. И это мало для РФ. Для примера, в военные годы он составлял 1,4.

Поэтому необходимо работать по всем направлениям поддержки семьи. И темпы изменений к лучшему должны нарастать с каждым годом, с ощутимым результатом ля граждан, отметил президент.

Как сказал Путин, смысл всех предложенных далее им мер состоит в создании масштабной системы поддержки семьи. Надо "создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни", - сказал он.

Президент сделал акцент на том, что ранее принятые шаги в сфере демографического развития уже дали результат, и в России растет большое новое поколение. "Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах, - сказал президент. - Очень важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи: что семья - это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья - это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищенности, надежности".

Глава государства добавил, что если для подрастающих поколений все это станет естественной нравственной нормой и оплотом взрослой жизни, власти смогут решить историческую задачу - гарантировать развитие России как большой и успешной страны.

Вводятся ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Порядка 70-80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми. "Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", - заметил президент РФ.

Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка, сказал он, предложив ввести в России с января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.

Такие выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить... В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в этом возрасте дети "знакомятся с вирусами", из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.

Первоначально выплаты составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей, а в 2021 году вырастут вдвое. В итоге, в среднем это будет более 11 тысяч рублей в месяц.

Владимир Путин поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с 1 января текущего года.

Все школьники с 1 по 4 класс буду получать бесплатное горячее питание

Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием в российских школах всех учеников с первого по четвертый класс.

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы", - сказал президент.

Он отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.

Путин также отметил, что в данном вопросе нельзя говорить о том, что бесплатное питание питание может зависеть от доходов родителей. В данном случае не важно, кто из них сколько получает - все дети должны расти в равных условиях.

Россия защитит "правду о Победе" над фашизмом

В своем послании Федеральному собранию президент России объявил о необходимости защищать историческую правду о Победе над фашизмом.

"В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 мая - самый великий и святой праздник, мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру", - сказал Владимир Путин.

Для защиты "правды о Победе" в стране будет создан комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны. Он будет доступен для всего мира.

"В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира", - сказал Путин.

По словам главы государства, создание такого архива - "наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

Путин предложил провести референдум по внесению в Конституцию РФ минимум 7 поправок

Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан и нет никакой необходимости ее менять, сказал президент РФ.

Однако все же некоторые изменения, по мнению президента РФ, в нее необходимо внести. Владимир Путин предложил минимум 7 изменений в Основной закон Российской Федерации.

1. Гражданин, претендующий на должность президента РФ не может иметь вид на жительство в иной стране или быть гражданином иного государства ни в момент выдвижения, ни когда-либо ранее. Кандидат в президенты РФ также должен проживать в России не меньше 25 лет.

2. Президент РФ не сможет занимать свою должность более двух сроков подряд.

3. Кроме того, в Конституции предлагается закрепить положение, что минимальная сумма оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. А норма регулярной индексации пенсий также должна быть отражена в Основном законе страны.

4. Роль губернаторов будет повышена. Главы регионов должны больше участвовать в принятии решений федерального значения.

5. Кроме того, все фракции, представленные в Госдуме РФ, считают, что Госсобрание может играть большую роль в формировании правительства. На данный момент президент РФ получает лишь согласие Госдумы на утверждение главы правительства. Но теперь предлагается дать Федеральному собранию возможность выбирать и утверждать главу кабинета министров, а президент обязан будет назначить предложенную кандидатуру премьер-министром РФ. Но президент сохранит за собой право отстранять премьера и министров.

6. Президент будет назначать всех глав силовых ведомств только после консультаций с Советом Федерации, чтобы сделать этот процесс прозрачным для общества.

7. Для повышения качества законодательства Путин предложил усилить роль Конституционного суда. Президент также должен иметь возможность отрешать от должностей глав Верховного и Конституционного судов, если их деяния порочат честь и достоинство.

По мнению Путина, эти изменения необходимы ради сохранения сильной президентской республики.

"Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой", - заявил президент.

Но граждане РФ должны иметь последнее слово в вопросах принятия поправок в Конституцию РФ. Поэтому глава Российской Федерации предложил провести всероссийский референдум по принятию этих поправок.