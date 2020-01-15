Самолет сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса. Пострадали дети

Как минимум 60 детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как на них попало авиационное топливо, сброшенное шедшим на экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса лайнером Boeing 777-200.

Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где находится шесть школ, и попал, в частности, на детскую площадку.

Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи.

Рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться.

Авиационное ведомство США заявило, что сброс топлива из баков перед экстренной посадкой по правилам может осуществляться только над специально обозначенными нежилыми районами. Идет расследование.

INCIDENT: Delta #DL89 LAX to Shanghai (Boeing 777-200ER N860DA) dumped fuel & just returned to LAX with an engine issue. Its fuel dump has created a live HazMat incident in Cudahy, LA (E. of LAX) where 20+ people are being treated, including schoolchildren.

Video Source: @BNONews pic.twitter.com/c26mKWSYqF — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 14, 2020

В момент происшествия два класса начальной школы в Кудахи - пригород Лос-Анджелеса в 26 км от аэропорта - были на прогулке. Медики, вызванные в школу, сообщили, что ущерб для здоровья был невелик. Госпитализировать никого из пострадавших в шести школах не пришлось.

Мэр Кудахи заявила, что крайне огорчена инцидентом: "Это начальная школа, это маленькие дети".

Авиакомпания Delta Airlines официально подтвердила, что сброс топлива понадобился для уменьшения веса самолета перед экстренной посадкой.

Приземление лайнера прошло удачно, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

По словам пресс-секретаря американской Федеральной авиационной администрации Аллена Кенитцера, для каждого крупного аэропорта в США тщательно прописана процедура освобождения топливных баков.

"Инструкция требует, чтобы топливо сбрасывалось над специально выделенными для этого ненаселенными районами и, как правило, на большей высоте, чтобы керосин рассеялся и распался на частицы до того, как достигнет земли".