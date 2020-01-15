Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где находится шесть школ, и попал, в частности, на детскую площадку.
Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи.
Рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться.
Авиационное ведомство США заявило, что сброс топлива из баков перед экстренной посадкой по правилам может осуществляться только над специально обозначенными нежилыми районами. Идет расследование.
#FAA Statement: Incident involving @Delta Air Lines flight 89 that was returning to @flyLAXairport. pic.twitter.com/ayaxYDNOaQ— The FAA (@FAANews) January 14, 2020
INCIDENT: Delta #DL89 LAX to Shanghai (Boeing 777-200ER N860DA) dumped fuel & just returned to LAX with an engine issue. Its fuel dump has created a live HazMat incident in Cudahy, LA (E. of LAX) where 20+ people are being treated, including schoolchildren.— Airport Webcams (@AirportWebcams) January 14, 2020
Video Source: @BNONews pic.twitter.com/c26mKWSYqF
В момент происшествия два класса начальной школы в Кудахи - пригород Лос-Анджелеса в 26 км от аэропорта - были на прогулке. Медики, вызванные в школу, сообщили, что ущерб для здоровья был невелик. Госпитализировать никого из пострадавших в шести школах не пришлось.
Мэр Кудахи заявила, что крайне огорчена инцидентом: "Это начальная школа, это маленькие дети".
Авиакомпания Delta Airlines официально подтвердила, что сброс топлива понадобился для уменьшения веса самолета перед экстренной посадкой.
Приземление лайнера прошло удачно, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.
По словам пресс-секретаря американской Федеральной авиационной администрации Аллена Кенитцера, для каждого крупного аэропорта в США тщательно прописана процедура освобождения топливных баков.
"Инструкция требует, чтобы топливо сбрасывалось над специально выделенными для этого ненаселенными районами и, как правило, на большей высоте, чтобы керосин рассеялся и распался на частицы до того, как достигнет земли".