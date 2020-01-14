Родственники убитых в ЦАР журналистов выразили недоверие СК и его бездоказательной версии об ограблении

Родственники убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов - вдова Орхана Джемаля, спецкор "Новой газеты" Ирина Гордиенко, и отец Кирилла Радченко Александр - заявили в видеообращении о недоверии Следственному комитету РФ после интервью замглавы ведомства Игоря Краснова, который спустя полтора года после начала расследования назвал мотивом убийства ограбление.

Следствие не предоставило ни одного доказательства, которое подкрепляло бы версию об ограблении журналистов, пишет Гордиенко в своем материале на страницах "Новой газеты". В интервью Краснов два раза упомянул "неустановленных лиц" - человека, при помощи которого был нанят водитель Бьенвеню Дувокама, спасшийся при нападении, и мужчину, на встречу с которым в роковой вечер выехали журналисты.

"Прошло полтора года после убийства, а впечатление такое, что генерал-лейтенант просто зачитал старый пресс-релиз СК, написанный впопыхах сразу после убийства", - отметила спецкор. Более того, только сейчас стало известно, что одежда убитых журналистов, на которой оставались следы крови и пулевые отверстия, была сожжена в жандармерии ЦАР. Таким образом, важный вещдок оказался уничтожен.

Посольство РФ в республике проинформировало родственников Радченко, что, "ввиду отсутствия у центральноафриканских следственных органов спецхранилищ, одежда, снятая с тел погибших российских журналистов, пропитанная кровью и издававшая сильный зловонный запах разложения, была сожжена без согласования и уведомления российских следственных органов". При этом близкие погибших многократно обращались не только к дипломатам, но и в СКР с просьбой предоставить доступ к одежде, но реакции не последовало.

Личные вещи журналистов были доставлены в Москву только через год послу убийства. Гордиенко пишет, что до этого они "минимум четыре месяца пылились в российском посольстве в ЦАР", а следователи утверждали, что у СКР нет возможности и средств переправить вещи в Москву.

Следствие так и не прояснило роль в деле сотрудника РИА ФАН Кирилла Романовского, который дал журналистам контакт фиксера Мартина и единственный лично с ним контактировал. Мартин должен был встречать сопровождать группу, но в аэропорт не явился и попросил журналистов приехать к нему в другой город. По дороге к нему Джемаля, Радченко и Александра Расторгуева убили, а Мартин исчез. РИА ФАН подконтрольно структурам "повара Путина" Евгения Пригожина - его также связывают с ЧВК Вагнера, деятельность которой в ЦАР расследовали погибшие.

"Следствие отказывается перепроверять версию, согласно которой журналистов убили из-за их профессиональной деятельности при непосредственном участии бойцов ЧВК Вагнер", - пишет вдова Джемаля. Она отметила, что СК отказывается перепроверить приобщенные к делу биллинги телефонов журналистов, их водителя и офицеров центральноафриканской жандармерии. Эти данные свидетельствуют, что Дувокама лжет в показаниях, за журналистами неотступно следили вплоть до их убийства, а жандарм Эмманюэль Котофио был связан с бойцом ЧВК Вагнера Александром Сотовым и советником президента ЦАР по безопасности, тоже "вагнеровцем" Валерием Захаровым.

По словам Гордиенко, следователи отказываются допрашивать Сотова и Захарова, ссылаясь на их занятость, и отказываются рассматривать версию о причастность "вагнеровцев" к убийству, хотя ее подтверждают материалы следствия, проведенного местной жандармерией по горячим следам. "Из интервью генерал-летейнанта Игоря Краснова получается, что жертвы преступления виноваты в преступлении сами, СКР в этом убежден, однако спустя полтора года доказать не может и этого", - заключила вдова Джемаля.