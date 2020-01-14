ЕСПЧ счел второй суд над Ходорковским несправедливым, но не политическим

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым не был политически мотивированным. В то же время суд постановил, что в ходе процесса российские власти неоднократно нарушили права подсудимых.

В частности, в решении ЕСПЧ говорится, что российские власти нарушили право заявителей на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни.

Также в Страсбурге решили, что во время процесса была нарушена статья конвенции о правах человека, гарантирующая, что наказание может назначаться только на основании тех положений закона, которые уже действовали на момент совершения правонарушения.

В то же время ЕСПЧ в своем решении отметил, что не нашел в действиях российских властей нарушения презумпции невиновности, а также не усмотрел в действиях российского суда признаков пристрастности.

Также Страсбург решил, что российские власти не нарушали статью 18 конвенции о правах человека (пределы использования ограничений в отношении прав) - именно на нее ссылались заявители, когда утверждали, что их уголовное преследование было политически мотивированным.

По итогам рассмотрения жалобы Ходорковского и Лебедева ЕСПЧ не стал назначать им финансовую компенсацию, отметив, что достаточно и того факта, что нарушение их прав было официально установлено.

Адвокаты Ходорковского заявили, что довольны решением, так как ЕСПЧ фактически признал судебные процесс несправедливым. Сам Ходорковский также отметил, что считает решение Страсбургского суда доказательством своей невиновности.

Жалоба касалась так называемого "второго дела ЮКОСа", которое рассматривалось в Хамовническом суде Москвы с 2009 по 2010 год. Тогда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже отбывали восьмилетний срок по первому делу, в рамках которого их признали виновными, в частности, в мошенничестве и в уклонении от налогов.

В рамках второго дела обвиняли в присвоении и отмывании денег, полученных с продажи нефти. Сами они называли оба дела политически мотивированными.

По итогам рассмотрения второго дела оба обвиняемых получили по 13 лет колонии, при этом им был зачтен уже отбытый по предыдущему уголовному делу срок - таким образом, получилось, что из этих 13 лет они уже отбыли по семь с половиной.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского и Лебедева, и они вышли на свободу.

ЮКОС и ЕСПЧ

Впервые жалобу в ЕСПЧ подали в 2004 году акционеры ЮКОСа. В своей жалобе акционеры просили признать незаконными действия российских властей, заявляя, что у них незаконно отобрали собственность.

Заявители ссылались на нарушение положений конвенции о правах человека, касающихся права на справедливое судебное разбирательство и защиты собственности. Заявители потребовали возместить свой ущерб от этих действий на сумму 98 млрд долларов.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила эти статьи конвенции о правах человека. Согласно окончательному решению суда, из-за властей права ЮКОСа на справедливое разбирательство были ограничены в рамках судебного процесса по налоговым платежам за 2000 год. Дискриминации и политических мотивов ЕСПЧ не обнаружил.

Еще одно решение по делу ЮКОСа ЕСПЧ оглашал в 2013 году. Оно касалось первого дела, в котором подсудимыми были Ходорковский и Лебедев.

ЕСПЧ усмотрел ряд нарушений при его рассмотрении - унизительное обращение в виде содержания подсудимых в клетке и отправления в отдаленную сибирскую колонию, а также нарушения права на справедливый суд.

В частности, неправомерным признали решение о взыскании с Ходорковского налогов, которые не были выплачены ЮКОСом. Также суд признал, что российские власти препятствовали подаче Ходорковским и Лебедевым жалобы в ЕСПЧ и оказывали давление на их адвокатов.

При этом наказание подсудимые понесли в рамках закона, посчитал суд, "закон был применен разумно и в соответствии с таким пониманием уклонения от уплаты налогов, которое вытекает из здравого смысла".

В итоге ЕСПЧ постановил взыскать в пользу Ходорковского компенсацию в размере 10 тысяч евро. Лебедеву в компенсации отказали. После выплаты деньги сразу перечислили в российский бюджет в счет погашения задолженности в рамках исполнительного производства.

В 2014 году ЕСПЧ принял отдельное решение о выплате бывшим акционерам компании компенсации в размере 1,86 миллиарда евро. Однако Конституционный суд России в 2017 году разрешил российскому минюсту не выплачивать компенсацию.

КС решил, что выплата акционерам столь значительной компенсации из бюджета, который недополучал налоги от компании, сама по себе противоречит конституционным принципам равенства и справедливости в налоговых правоотношениях.