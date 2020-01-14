Пресс-служба ралли "Дакар" отметила, что пустыня полна сюрпризов и что гонщики должны быть счастливы, что им удалось избежать снегопада.

Впрочем, как сообщает "Arab News", уже в понедельник в регионе ожидаются грозы и ливневые дожди.