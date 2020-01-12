Франция решила временно отказаться от повышения пенсионного возраста из-за недовольства населения

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к профсоюзам с письмом, в котором заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году. Текст письма приводит телеканал BFMTV, передает "Интерфакс".

Изначально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. Кроме того, в ходе реформы планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы.

Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.

На протяжении нескольких недель по всей Франции проходят забастовки на фоне обсуждения проекта пенсионной реформы.

Накануне в Париже состоялась новая акция протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Полиция сообщила о задержании 19 человек.