Что обсуждали Меркель и Путин в Кремле

Впервые за пять лет канцлер ФРГ приехала в Москву по приглашению российского президента. За четыре часа Меркель и Путин обсудили Иран, военные конфликты в Ливии и Сирии, “Северный поток-2” и украинские договоренности.

В субботу, 11 января, лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель (Angela Merkel) запланировали встречу в Кремле. Журналисты - и российские, и немецкие, толпясь у входа в Спасские ворота, шутили, что теперь, когда в Москве впервые выпал рождественский снег, Владимир Путин обязательно поведет Меркель его показывать.

И хотя канцлер ФРГ действительно последний раз была в Кремле в мае 2015 года, в официальном протоколе никаких прогулок не значилось. Меркель приехала без опозданий и исключительно по делу. Российский президент, вопреки ожиданиям, тоже не опаздывал и ровно в половине третьего дня политики пожали руки на камеры журналистов в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Путин поблагодарил немецкую коллегу за то, что она приняла приглашение. Подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться "наиболее острые вопросы". "Я всегда говорю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - ответила Меркель.

Министры иностранных дел обеих стран – Сергей Лавров и Хайко Мас (Hеiko Maas) - в это время наблюдали за встречей из-за спин операторов. После протокольной съемки сотрудники Федеральной службы охраны президента (ФСО) постарались побыстрее освободить помещение от журналистов. В зале должны были остаться только лидеры государств и переводчики. Досталось и Масу, который замешкался у дверного прохода. "Идите, идите", - поторопил его фсошник по-русски, указывая рукой на выход. Министр удивился, ничего не ответил и вышел.

Берлин станет центром по решению кризисов в 2020 году

Сначала Путин и Меркель должны были общаться наедине, затем продолжить переговоры за рабочим обедом вместе с делегациями двух стран. Встреча затянулась - вместо двух запланированных часов заседали почти четыре. После чего Путин и Меркель дали небольшую пресс-конференцию, вкратце рассказав об итогах "продуктивной", как каждый из них выразился, встречи.

Ангела Меркель, в частности, анонсировала международную конференцию в Берлине по Ливии. Она пройдет под эгидой ООН. "Эта конференция может быть только отправной точкой в решении конфликта. В то же время надо избежать, чтобы слишком много стран извне влияли на ситуацию, а ливийские интересы при этом оказались на заднем плане. Путин поддержал немецкую инициативу, назвав ее "очень своевременной". По его словам, конференция принесет результаты, но только, если ее решения предварительно согласуют с противоборствующими ливийскими сторонами.

Очевидно, что в первом полугодии Берлин станет одним из центров по решению мировых кризисов. В столице ФРГ пройдет и конференция по Ливии, и саммит "нормандской четверки". Что само по себе - своего рода пролог к председательству Германии в Совете ЕС во второй половине 2020-го.

Иран и Украина: единодушие в урегулировании конфликтов

Отдельно Владимир Путин не говорил о сбитом украинском "Боинге" под Тегераном. В отличие от Ангелы Меркель, которая призвала открыто обсуждать последствия трагедии, которую необходимо до конца раскрыть. "176 невинных человек погибло.... Сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли… Это действительно очень драматическое событие. Поэтому в отношении Ирака мы также будем прилагать все усилия, чтобы бороться с терроризмом и чтобы снижать накал ситуации в этом регионе", - заявила канцлер Германии на пресс-конференции.

Предсказуемо обсуждали и урегулирование украинского кризиса, который Путин, оговорившись, сначала назвал "внутрииранским". Он подчеркнул, что в идеале Украина должна сделать закон об особом статусе Донбасса бессрочным.

Путин о "Северном потоке-2" и наемниках из ЧВК "Вагнера"

После отчета о встрече журналистам разрешили задать вопросы - по два от немецких и российских СМИ. Владимира Путина первым делом спросили о предположительно двух тысячах наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии. Ранее о такой цифре говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин ответил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы России и не получают деньги от государства. "Вообще в зоне конфликтов много всяких наемников", - сказал он.

Журналистов также интересовало, сможет ли Россия достроить газопровод "Северный поток-2" без иностранных партнеров. Путин заверил, что это реально, но в таком случае окончание строительства отодвинется на несколько месяцев. Газопровод запустят либо до конца 2020 года, либо "в первом квартале следующего года". Меркель тоже заверила, что если нужна будет помощь от Германии, Россия ее получит.

Единодушие и поддержка стали, по сути, главным лейтмотивом московской встречи. При этом все спорные вопросы между странами и Путин, и Меркель в этот раз решили оставить за кадром.