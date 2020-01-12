В Тегеране проходят протесты против Корпуса стражей исламской революции

Иранские военные заявили об ответственности за сбитый украинский "Боинг". Сотни человек устроили в Тегеране акцию памяти жертв катастрофы, переросшую в протесты с критикой КСИР и аятоллы Али Хаменеи.

В столице Ирана начались протесты после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. Сотни человек вечером в субботу, 11 января, собрались перед зданиями нескольких университетов в Тегеране, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы.

Позднее участники акции стали требовать отставки лиц, ответственных за крушение самолета и выкрикивать лозунги с критикой КСИР и иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы прекратить протесты. Телеканал Al Arabiya опубликовал несколько видео с места событий.

Кроме того, правоохранители задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра перед технологическим университетом имени Амира Кабира. По сведениям иранского агентства Tasnim, дипломат подстрекал демонстрантов к "радикальным действиям". Макэйр провел под стражей несколько часов, а затем был отпущен, но вызван в воскресенье в иранский МИД.

В свою очередь в МИД Великобритании задержание посла "без каких-либо оснований или объяснений" назвали "вопиющим нарушением международного права".

Иранские военные приняли украинский пассажирский самолет за крылатую ракету

Несколькими часами ранее Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении КСИР, был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Тегеран отрицал вину в крушении

Власти Исламской Республики несколько дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 7 стран.