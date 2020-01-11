Украина квалифицировала ракетный удар по Boeing в Иране как умышленное убийство

Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала уголовное дело о крушении Boeing в Иране и теперь считает его не нарушением правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей, а умышленным убийством двух и более человек и уничтожением самолета. Как сообщается на сайте ведомства, решение о переквалификации дела было принято по результатам обработки данных по крушению самолета, а также с учетом того, что Иран признал вину в ракетном ударе по лайнеру.

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал в Facebook фотографии обломков самолета. Фото, видео и другие материалы переданы украинским специалистам, которые участвуют в расследовании авиакатастрофы. В офисе Зеленского выразили мнение, что благодаря собранным данным расследование должно пройти объективно и в сжатые сроки.

После консультации с украинскими специалистами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, который уже состоялся, Зеленский намерен выступить с обращением к народу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Украинской службе ВВС заявил, что украинская сторона обладала доказательствами ракетного удара по самолету еще до заявлений международных партнеров страны и признания самого Ирана.

В частности, по словам Данилова, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана. "Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - сказал секретарь СНБО. Ранее среди версий причин крушения самолета в СНБО называли попадание российской ракеты ЗРК "Тор".

По мнению Данилова, именно наличие этих доказательств, а также публичные заявления о том, что это могла быть ракета, повлияли на позицию Ирана. Напомним, до сегодняшнего дня Исламская Республика отрицала, что украинский самолет был сбит ракетой и настаивала на версии технической неисправности, в частности говорилось о возможном возгорании двигателя.

Данилов добавил, что на фото, которые обнародовал офис президента Украины, четко видно, что ракета попала в кабину пилота. "Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", - сказал секретарь СНБО. На этих же фото видны отверстия от выхода поражающих элементов.

Данилов сообщил, что 30% тел погибших уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут на Украину. Он добавил, что расследование катастрофы продолжится, Украина будет настаивать на привлечении к ответственности виновных в уничтожении самолета с пассажирами. Данилов также выразил уверенность в том, что Иран выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

Между тем журналист The New York Times Кристиан Триберт в субботу опубликовал в Twitter видеозапись с камер наблюдения, на которой предположительно запечатлен запуск ракеты. Отмечается, что дата и локация совпадают, но время - нет. Триберт уточнил, что это может быть связано со сбитыми настройками.

11 января, спустя три дня после крушения Boeing, Иран признал, что пассажирский лайнер был принят за вражеский объект и по ошибке сбит системой ПВО страны, но не преминул возложить часть вины на США, чьи военные самолеты активизировали полеты после обстрела Ираном американских баз в Ираке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за сбитый Boeing, уточнив, что оператор системы ПВО действовал самостоятельно из-за отсутствия связи с командованием, и у него было 10 секунд на принятие решения.

Президент Ирана пообещал продолжить расследование и привлечь к ответственности виновных. Украина потребовала от Ирана полностью признать вину: принести извинения на дипломатическом уровне, выплатить компенсации семьям погибших, вернуть тела жертв катастрофы на родину. В сбитом "боинге" находились 176 человек - 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.