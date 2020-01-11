Скончался султан Омана Кабус бен Саид

Монарх, пришедший к власти в результате переворота и правивший Оманом почти полвека, скончался на 80-м году жизни. В стране объявлен трехдневный траур. Кто станет преемником султана, пока неизвестно.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет в пятницу, 10 января. По данным СМИ, монарх в последние годы страдал от рака. В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать как общественные учреждения, так и частные организации.

Бездетный монарх публично не оглашал имени преемника. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней. Если им не удастся прийти к единому мнению, комитет из ряда военных чиновников, представителей Верховного суда и глав обеих палат Совета Омана передаст власть человеку, указанному в запечатанном письме султана.

Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года. Учился в Королевской военной академии в Великобритании, затем служил в пехоте британской армии.

Он пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца. Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие Оман. Однако правозащитники критиковали монарха за отсутствие в стране свободы выражения мнений и заключение под стражу несогласных с властями.