Журналист "Росбалта", обвиняемый в клевете на Усманова, получил убежище в Латвии

Журналисту "Росбалта" Александру Швареву, обвиняемому в России в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, дали политическое убежище в Латвии, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Бушманова.

"Ему и его семье был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии. Признано, что его преследование является политическим", - сказал адвокат.

Сам журналист рассказал ТАСС, что находится "под защитой Латвии и Евросоюза".

"В Латвии внимательно и объективно изучили мой вопрос, и пришли к решению - предоставили политическое убежище, поскольку было сочтено, что в России меня преследуют за мою профессиональную деятельность, - отметил он. - Убежище предоставлено и моей семье, включая ребенка. Мы очень благодарны Латвии, поскольку вопрос уже стоял о физической безопасности семьи".

Напомним, в ноябре 2019 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный Шварева и объявил его в международный розыск.

Изначально полиция предъявила Швареву обвинение в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), затем было возбуждено дело о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ). Дела объединены в единое производство. Первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, второе - в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев совместно с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к тяжким преступлениям.

Кроме того, с октября 2018 года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока не установленными лицами разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и так далее.

В ответ на требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев потребовали передать им 50 тысяч долларов или 3,3 млн рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять дискредитирующие предпринимателя сведения.

Адвокат Шварева Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста - заказным. Сам Шварев заявлял, что категорически не признает вину и не верит в объективное расследование дела.