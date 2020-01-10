Из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены силовики, которые 19 декабря снимали на камеры мобильных телефонов нападение "лубянского стрелка" Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

"Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ", - рассказал собеседник издания, заявив, что всего были уволены 5 человек. Как рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, из центрального аппарата были уволены 16 работников отдела "П". Получить официальный комментарий в Центре общественных связей ФСБ не удалось. Обнародованное видео использовалось в качестве подтверждения версии о нескоординированных действиях силовиков, которые продолжали стрелять уже после обезвреживания преступника.

Вечером 19 декабря бывший предприниматель Евгений Манюров попытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2. Там он открыл стрельбу, убив на месте сотрудника ДПС и ранив сотрудника ФСБ, который позже скончался в больнице. Еще пять человек пострадали, в том числе гражданский. Манюрова застрелил снайпер, но после его ликвидации стрельба некоторое время продолжалась из-за несогласованности действий силовиков. По одной из версий, один из сотрудников правоохранительных органов пострадал в результате ведения "дружественного огня".

Как рассказал бывший боец спецподразделений "Вихрь" КГБ СССР и "Альфа" ФСБ России Дмитрий Целяков, за безопасность периметра вокруг Лубянки отвечает отдельное военизированное подразделение - комендатура ФСБ. Ее представители не относятся к спецподразделениям, но ездят в командировки в горячие точки. В случае же со стрелявшим нештатная ситуация произошла с центральным аппаратом ФСБ, где все зависит от руководства, а никто из рядовых сотрудников не хочет лишний раз проявлять инициативу.

Целяков предположил, что с началом стрельбы офицеры закрыли двери и забаррикадировались, не поставив в известность посты на улице. Кроме того, руководство ФСБ не поняло мотивов стрелка. Выдвинувшемуся на место ОМОНу и полиции тоже не сообщили всей картины произошедшего, потребовав лишь стрелять по ногам, чтобы взять террориста живым ради информации. Однако этого не произошло.