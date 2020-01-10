"Самолет создали клоуны под руководством обезьян". Boeing опубликовал переписку сотрудников о 737 MAX

Компания Boeing опубликовала переписку сотрудников, которые критиковали разработку самолета 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

Один из сотрудников написал, что «самолет создали клоуны, которыми руководили обезьяны». Другой сотрудник спросил: «Ты бы посадил свою семью на такой самолет? Я бы не стал». Коллега его поддержал.

Некоторые сообщения говорят о том, что Boeing пытался избежать дорогостоящего и длительного обучения пилотов на тренажере перед полетами. Помимо этого сотрудники высмеивали Федеральное управление гражданской авиации США, саму компанию и иностранные авиационные управления.

Сообщения были отправлены в феврале 2018 года, за восемь месяцев до крушения Boeing 737 MAX в Индонезии, когда погибли 189 человек.

Boeing заявил, что переписка сотрудников «абсолютно неприемлема» и не отражает позицию компании.

В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MAX. Это произошло после двух крушений самолета этой модели — в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии. Всего в этих катастрофах погибли 346 человек. По данным следствия, причиной аварий стали неисправности в системе оповещения.