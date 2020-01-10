Зеленский: версия попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной

Медуза

Volodymyras Zelenskis Foto: Zuma Press / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет ”Международных авиалиний Украины” был сбит в Иране ракетой, ”не исключается, но на сегодня не является подтвержденной”, пишет Медуза.

”С учетом последних заявлений лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин”, — написал Зеленский в своем фейсбуке. ”Наша цель — установить безоговорочную истину”, — подчеркнул президент Украины. Boeing 737 ”Международных украинских авиалиний” разбился под Тегераном 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе граждане Канады и Великобритании. 9 января канадские и британские официальные лица заявили, что есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой. Иран эту версию категорически отрицает, заявляя о ”психологической войне”.

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