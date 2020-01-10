Лукашенко: Россия предложила Беларуси покупать нефть по цене выше мировой

Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам выше мировых. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — цитирует президента Telegram-канал ATN-NEWS.

Глава государства также прокомментировал переговоры с Россией о цене на газ. При этом президент отметил, что ситуацию, когда «Газпром» зарабатывает на Беларуси почти в три раза больше, чем на Германии, назвать «нормальной» не получается.

«Мы решили на сегодня, что эти два месяца, пока мы не договоримся — это было предложение Владимира Путина — будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомнил, что, когда мы шли на продажу „Белтрансгаза“ в 2011 году, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на российскую цену по газу. Кто-то это забыл, но я помню. И я настаиваю, чтобы это было реализовано», — цитирует президента «Звязда».

Александр Лукашенко пообещал, что в более подходящее время подробно расскажет общественности о том, что происходит в мире и, в частности, про отношения с Россией.

Он также отметил, что если договориться с Россией по ценам на нефть и газ не удастся — катастрофы не произойдет.

«По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне — наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией о том, о чем я только что сказал. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем», — заявил президент.

Лукашенко подверг критике реакцию оппозиции на ситуацию с поставками энергоносителей: «Многие наши „свядомыя“, проснувшись вдруг (потеря суверенитета!), встали, вдруг проснулись и закричали: „А навошта нам было вообще, надо было еще тогда, лет 20 тому назад, пойти на мировые цены и отказаться от России?“ Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились».

Битва за цены на энергоносители

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса».

Протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года Минск и Москва подписали 31 декабря 2019 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале газ в Беларусь будет поставляться по цене 2019 года — $ 127 за 1 тыс. куб. м.

Александр Лукашенко ранее не раз заявлял, что справедливой для Беларуси была бы цена, по которой газ покупает Смоленская область.