По предположению американской газеты, видео показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана. Именно в том районе пропала связь с украинским лайнером, который разрушился в воздухе.

У NYT есть и другие видео инцидента. Анализ всего видеоматериала показал, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, однако воздушное судно продолжало полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул к аэропорту, на обратном пути взорвался и упал.

Тот факт, что на видео запечатлено именно небо над районом Паранд, подтверждает команда расследователей Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи, и выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT