По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев. Траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета. При этом экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - заявляет Организация гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв". Перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров.

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Оба черных ящика самолета получили повреждения, но данные на них сохранились, сообщил Абедзаде. Предварительный отчет был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США как стране - производителю Boeing, а также Канаде и Швеции, граждане которых находились на борту.

Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Телеканал Al-Hadath предполагал, что самолет мог быть случайно сбит иранскими ПВО. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. В свою очередь, РИА "Новости" приводит комментарий израильского эксперта Зеэва Сарига (бывшего начальника аэропорта Бен-Гурион), который считает, что причиной катастрофы могла стать бомба на борту.

После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала "техническая причина". По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. Западная разведка также считает, что упавший в Тегеране самолет разбился из-за технической неисправности.

Авиакомпания, в свою очередь, утверждала, что последнее техническое обслуживание лайнера производили 6 января. Самолет был выпущен в 2016 году, компания получила его непосредственно с завода, экипаж, как утверждала МАУ, был "надежным".