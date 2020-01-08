Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление

Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий сформулировал ответ на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Он воздержался от объявления войны, но и мира не предложил.

"Иран отступает, это хорошие новости для всего мира", - сказал Трамп и добавил, что в результате обстрела во вторник ни один американец или иракец не погиб, а разрушения на американских базах в Ираке минимальные.

Иран мстил за смерть генерала Касема Сулеймани, убитого американской ракетой по приказу Трампа.

Трамп еще раз назвал Сулеймани - идеолога внешней и военной политики Ирана на Ближнем Востоке - "главным террористом в мире" и пообещал продолжить давление на Тегеран.

"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", - начал Трамп пресс-конференцию, на которую он вышел в окружении всей верхушки силового блока и с получасовым опозданием.

В течение 16 часов после ночного ракетного обстрела Трамп хранил молчание, не написав ни одного твита. При этом его пресс-секретарь сообщала, что президент работает и ведет активные консультации с советниками по национальной безопасности.

Около 3 часов ночи по московскому времени в среду Иран выпустил десятки баллистических ракет по американским военным объектам, расположенным в Ираке. По данным Пентагона, ракет было 10, однако иранская пресса сообщила о 30.

"Это пощечина Америке ", - заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду днем в специальной речи, показанной по телевидению. "Но такой военной операции недостаточно. Важно положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе", - сказал он.

О погибших в результате иранского обстрела не сообщается. В штаб-квартире НАТО заявили, что потерь у сил альянса в Ираке нет. Источник в Пентагона сказал корреспонденту Си-эн-эн, что Корпус стражей Исламской революции, похоже, специально обстрелял те объекты, на которых не было людей, чтобы избежать жертв, но сохранить символическое значение такой атаки.

Базы, подвергшиеся удару со стороны Ирана, использовались в основном для обучения иракских военных.