В Конго от кори умерли уже более 6 тысяч человек

Deutsche Welle

Skiepai nuo tymų Foto: PA / Scanpix

Число жертв эпидемии кори втрое превышает число жертв эпидемии Эболы. Это самая масштабная вспышка кори во всем мире, констатирует Всемирная организация здравоохранения.

В Демократической Республике Конго (ДРК) в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола. Это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 8 января. "Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой", - сказала глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти. Статьи по теме: В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори За год от кори умерли 140 тысяч человек. ВОЗ назвала это провалом Проблемы с вакцинацией населения Эпидемия кори в ДРК началась около года тому назад. В стране, по данным ВОЗ, зарегистрировано уже 310 тысяч случаев этого заболевания. В 2019 году 18 млн детей в возрасте до пяти лет были привиты от кори. В то же время во многих регионах ДРК уровень вакцинации населения остается низким из-за конфликтов, плохой инфраструктуры и нехватки средств. Демократическая Республика Конго также страдает от эпидемии Эболы, вспыхнувшей более года тому назад. От смертоносного вируса, которым инфицированы почти 3400 человек, умерли уже около 2230 больных лихорадкой.

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