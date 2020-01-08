Россия и Украина приостановили полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Как следует из телеграммы агентства, "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", чей самолет потерпел крушение у аэропорта Тегерана, также приняла решение приостановить выполнение рейсов из Ирана на неопределенный срок. "Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в заявлении МАУ в Facebook.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились 177 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Так как авиакатастрофа произошла вскоре после ракетной атаки Ирана по американским военным базам в Ираке, то среди версий выдвигалась и возможность попадания в украинский лайнер иранской ракеты. В ночь на среду Корпус иранских стражей революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.