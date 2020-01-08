МИД ФРГ: Европа должна реагировать на выход Ирана из ядерной сделки

В Брюсселе прошла срочная встреча глав МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии. Главные темы – выход Ирана из ядерного соглашения и обострение ситуации в Ливии.

Глава МИД Германии Хайко Мас по итогам встречи со своими французским, британским и итальянским коллегами в Брюсселе во вторник, 7 января, заявил, что Европа должна реагировать на выход Ирана из соглашения по контролю за ядерными вооружениями. Это решение Тегеран принял после уничтожения влиятельного генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского ракетного удара .

При этом Мас не говорил о возможности восстановления санкций ООН в отношении Ирана, отмененных после заключения ядерной сделки 2015 года.

Прокси-война в Ливии

Министры обсуждали ситуацию в Ливии после того, как Турция объявила об отправке своих войск в эту страну. "Превращение Ливии в площадку для прокси-войны неприемлемо - заявил глава МИД Германии. - В течение месяцев мы вели переговоры со странами, имеющими влияние в Ливии, пытались заставить их способствовать перемирию или ввести эмбарго на поставки оружия, и поддержать политический процесс, который проводит ООН".

Спецпредставитель ООН Гасан Саламе заявил, что он "рассержен" иностранным вмешательством в Северной Африке. Он призвал все страны, вовлеченные в конфликт, уйти "из ливийского кошмара". Правительство Германии планирует в январе провести в Берлине конференцию по Ливии.

Гражданская война в Ливии

Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году. В 2016 году в Триполи при содействии ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. Ему противостоит самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" под командованием генерала Халифа Хафтара, которого поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ. Турция объявила об отправке своих войск в Ливию в поддержку международно признанного правительства.