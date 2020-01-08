В Иране разбился украинский пассажирский самолет Причина: возгорание двигателя

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту были не менее 170 человек. По предварительным данным, выживших нет.

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.

В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА "Новости", что причина крушения самолета техническая, и "никакой другой причины нет". Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Бортовой самописец разбившегося авиалайнера найден и отправлен на экспертизу.

В авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране 177 погибших

Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. По данным авиакомпании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. В данный момент выясняется, все ли пассажиры присутствовали на борту и число пассажиров-граждан Украины. Все девять членов экипажа, граждане Украины погибли. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета. В заявлении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также сообщается о 168 погибших пассажирах.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы для выяснения причин авиакатастрофы. "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал Гончарук в Telegram-канале утром в 8 января. Он сообщил, что число граждан Украины, находившихся на борту, уточняется.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

США запретили своим самолетам летать над Ираном и Ираком

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. В FAA считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.