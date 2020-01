Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.

В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА "Новости", что причина крушения самолета техническая, и "никакой другой причины нет". Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Бортовой самописец разбившегося авиалайнера найден и отправлен на экспертизу.

В авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране 177 погибших

Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. По данным авиакомпании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. В данный момент выясняется, все ли пассажиры присутствовали на борту и число пассажиров-граждан Украины. Все девять членов экипажа, граждане Украины погибли. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета. В заявлении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также сообщается о 168 погибших пассажирах.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp