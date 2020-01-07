В пятую годовщину атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo во вторник, 7 января, издание выпустило памятный номер, в котором напомнило о нападении и призвало к защите свободы слова. На обложке изображен карикатурист, чьи руки и язык придавлены огромным смартфоном, на экране которого видны логотипы социальных сетей. Подпись гласит "Новая цензура… Новая диктатура".

Журналисты пишут о наступлении новой цензуры, исходящей уже не от государства, а от общества, и предупреждают об угрозах ограничения свободы слова, которые несет с собой политкорректность.

Большая часть памятного номера посвящена погибшим сотрудникам журнала. 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши проникли в парижскую редакцию Charlie Hebdo и застрелили 12 человек. Когда уже на улице их пытался остановить полицейский, они застрелили и его. Двое суток преступники скрывались от полиции, но в итоге были убиты.Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида".

Во вторник в Париже состоялось несколько поминальных мероприятий. Перед зданием, в котором пять лет назад была редакция Charlie Hebdo на улице Николас-Апперт, прошла минута молчания при участии министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера и мэра Парижа Анн Идальго.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас: #JeSuisCharlie

Глава МИД Германии Хайко Мас напомнил о годовщине теракта и погибших в своем твиттере. Он также повторил лозунг #JeSuisCharlie, под которым пять лет назад после теракта на улицы французских городов вышли более четырех миллионов человек.

"Это относится и к сегодняшнему дню. Мы должны отстаивать единую Европу, где каждый может свободно жить, дискутировать и смеяться" - написал Мас.