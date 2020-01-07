Спикер парламента Эстонии: надеюсь, Путин в Тарту не приедет. Кальюлайд совершила ошибку, пригласив его

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершила ошибку, позвав на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту, российского лидера Владимира Путина, передает rus.err.ee.

"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет. Во-вторых, мне очень жаль, что президент (Керсти Кальюлайд — прим. ред) вообще сделала этот шаг и позвала Путина. Бесспорно, что при нынешнем режиме Путина проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских. Если он теперь приедет на конгресс, то это будет плевком в лицо всем малым народам, которые он репрессирует. Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать", — сказал Пыллуаас в интервью ERR.

Спикер Рийгикогу также заявил, что Эстония — часть ЕС и НАТО, и отдельно вести диалог с Россией бессмысленно.

Пыллуаас раскритиковал встречу Кальюлайд с Путиным, которая состоялась в Москве в прошлом году.

"И какой результат этой встречи? Нулевой. Никакого результата не было. Никакого смысла не было. Мы все должны исходить из того, что страны ЕС и НАТО должны вести единую политику в отношении России, что не стоит закрывать глаза на российскую агрессию. Именно в ЕС и НАТО нужно больше говорить и влиять на процессы.

Если мы выпрашиваем себе аудиенцию у Путина, то даем сигнал, что имеем дело с представителем государства, которое имеет международное уважение, с которым нет никаких проблем. Мы можем хоть на голове стоять, наши отношения хорошими с Россией не изменятся в лучшую сторону. Ключ от хороших отношений лежит в Кремле", — отметил Пыллуаас.