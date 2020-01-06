Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом. Конгрессмены проголосуют по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа уже на этой неделе.

Палата представителей Конгресса США уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Пелоси в воскресенье, 5 января.

В документе отмечается, что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн. В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

В пресс-релизе Нэнси Пелоси указывается, что убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу президента Трампа является "провокационным и несоразмерным воздушным ударом", который "ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном".