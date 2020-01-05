Жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи стали более 20 человек

В столице Ливии не менее 28 человек погибли в результате авиаудара по военному училищу. Большинство погибших и пострадавших - кадеты.

В результате авиаудара по зданию военного училища, расположенного в жилом квартале в столице Ливии Триполи погибли, по меньшей мере, 28 человек, десятки получили ранения. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в министерстве здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС).

В ведомстве предупреждают, что число жертв и пострадавших носит предварительный характер. Большинство из них кадеты училища. По данным министерства здравоохранения, они собрались на построение перед тем, как отправиться в общежитие.

В ПНС утверждают, что к нападению причастны сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтара, однако, они пока не взяли на себя ответственность за авиаудар.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Конфликт привел к гражданской войне и фактическому двоевластию в стране. На востоке Ливии, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и противодействует признанному международным сообществом правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Парламент в Тобруке назначил генерала Халифа Хафтара командующим "Ливийской национальной армией" (ЛНА). Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.